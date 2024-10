Blois a son nouvel évêque !

Pour le remplacer, Rome a choisi Mgr Francis Bestion, né le 8 mai 1957 en Lozère et ordonné prêtre en 1990 après être passé par le séminaire interdiocésain d’Avignon. Vicaire général du diocèse de Mende (2009-2013), celui qui a aussi enseigné la philosophie aux séminaires d'Avignon et de Toulouse a été nommé évêque de Tulle au début du pontificat de François, en décembre 2013. Correspondant au département de la Corrèze, territoire marqué par une tradition radicale-socialiste, ce diocèse comptait 43 prêtres en 2022 contre 101 vingt ans plus tôt (catholic-hierarchy).