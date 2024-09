Rare terre à s’être évangélisée elle-même à travers la découverte et la diffusion d’ouvrages sur le christianisme, l’Église de Corée est aussi marquée par l’histoire de ses martyres, et parmi eux, saint André Kim Taegon, premier prêtre de Corée et modèle de foi pour les catholiques coréens. un pays qui n’a pas fini de nous étonner donc, à commencer par le logo qui incarne cet audacieux et courageux chemin missionnaire ! Une croix inspirée de l’art traditionnel coréen accompagnée de deux coups de pinceau: l’un vers le haut et l’autre vers le bas. Une manière de représenter le lien entre le ciel et la terre pour symboliser l’accomplissement de la volonté de Dieu.