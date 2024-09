André Kim Taegon, le contrebandier de Dieu

En 1839, le père d’André est arrêté et exécuté comme chrétien, ce qui, dans l’esprit des princes de la dynastie Joseon, équivaut à un passage à l’ennemi. Se convertir, en Corée comme en Chine ou au Vietnam, est perçu comme une trahison de la civilisation et des usages ancestraux. En soi, c’est déjà grave, mais en plus, les chrétiens sont suspectés d’appartenir à une « cinquième colonne » qui prépare l’invasion du pays par les armées occidentales dont missionnaires et catholiques locaux sont l’avant-garde. Terrible cercle vicieux, car si les missionnaires catholiques partis risquer leur vie au bout du monde pour le salut des païens n’ont, ce qui n’est pas toujours le cas de leurs homologues protestants, aucune arrière-pensée politique, la nouvelle de leur arrestation, de leur martyre, provoquent en Europe une telle vague d’indignation que ces violences conduiront en effet à l’intervention des flottes occidentales, officiellement pour protéger prêtres étrangers et chrétientés autochtones. Cela, bien sûr, donnera raison aux plus hostiles…