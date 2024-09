La polémique, la douleur et la joie

Oublions cette interpellation vindicative comme l’ont fait les Belges venus en masse dans la joie à la messe pontificale. Joie des catholiques de tous bords, joie de ces paroissiens qui ont des problèmes de fin de mois mais qu’ils affrontent ensemble dans l’amitié, la solidarité et la joie de la prière ; joie des scouts et des enfants des patronages, joie de ces jeunes actifs dans tant de mouvements de solidarité, de prière, d’évangélisation et qui donnent quelques mois, quelques années même pour les autres. À des journalistes constatant la misère des cités et le déclin de l’Église, ce prêtre leur a raconté comment il a proposé aux jeunes de ces quartiers une alternative, la joie, et comment ces jeunes sont partis évangéliser dans les paroisses des campagnes et des bourgs environnants.