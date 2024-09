Nous avons nous aussi en effet chacun une mission. Nous ne voulons pas que le mal ait le dernier mot. Nous voulons croire que Jésus a vaincu la mort, pour que ceux qui accueillent cet Amour victorieux puissent recevoir la vie éternelle. Mais dès maintenant, nous pouvons répondre à ce mal en le retournant contre lui-même. Comment ? En faisant de ce drame, de cette épreuve terrible, l’occasion d’un sursaut, l’occasion de grandir résolument, généreusement et courageusement dans notre vie, dans la façon de la vivre pleinement, de la donner, dans notre désir de servir et d’aimer. Nous voulons opposer au Mal, à sa violence et à sa laideur, la force de notre amour, de notre espérance, de notre foi, et la beauté de notre unité. Nous voulons répondre à l’horreur du mal par la force plus grande encore du bien, le bien que nous pouvons faire en nous engageant, chacun à notre façon, chacun selon notre vocation, pour servir. Servir les plus petits, les plus jeunes, les plus pauvres ou les plus fragiles ; Servir concrètement notre pays, nos paroisses, dans nos écoles et nos facs. Nous engager pour plus de justice et plus de paix, pour annoncer l’évangile et consoler les affligés. Encore une fois, la justice fera son travail. Cela est vraiment nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Chacun de nous peut aussi décider ici que quelque chose va changer dans sa vie ces jours-ci. Chacun peut décider de sortir un peu meilleur de ces funérailles, pour que le monde soit meilleur : nous pouvons sortir avec un cœur plus généreux, une âme plus fervente et plus fidèle, un désir plus grand de servir, d’aimer et de croire. Nous pouvons tous trouver pour cela un pas à faire, un pas de plus. Par exemple une réconciliation à vivre avec un proche, par exemple dire vraiment et montrer notre confiance ou notre amour à celui ou celle qui en a besoin, en commençant par nos parents, nos enfants, nos amis, ceux qui nous sont confiés… Par exemple, oser se lancer dans ce projet qui nous attend ou nous reprendre en main sur tel ou tel aspect de notre vie un peu laissé à l’abandon… commencer ou retrouver un chemin vers Dieu ou vers les autres… décider de s’engager dans tel ou tel service, formation ou mouvement… visiter ou prendre soin de celui qui est seul, malade, âgé ou isolé… choisir d’oser parler en vérité entre amis et se tirer vers le haut… décider de se remettre même pauvrement à prier, à se confesser ou retourner à la messe… oser partager cette foi qui nous anime pour beaucoup, même si elle est parfois fragile ou mêlée de doutes… ne plus perdre de temps, et développer ses talents au service d’autres ou de plus grand que nous… reprendre un combat intérieur sur lequel on s’était découragé, se relever et choisir de se laisser aider… Bref. Chacun pourra discerner ! Mais ne reprenons pas le cours de la vie sans que rien ne change… Je vous le promets : avec l’aide de Dieu et de bons amis, ceux du Ciel et ceux de la terre, nous sommes tous capables d’un petit pas ou d’un grand pas vers plus de bien. Si dans un an, cinq ans ou dix ans, chacun peut dire : ce drame m’a bouleversé mais aussi réveillé, l’exemple de Philippine m’a fait grandir et m’a encouragé, à l’occasion de son départ, j’ai choisi d’avancer et de m’engager… alors oui, le mal n’aura pas gagné, nous l’aurons traversé et surmonté, entraînés par Philippine, et tous nos grands frères et grandes sœurs du Ciel, nos premiers de cordée…