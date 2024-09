La jeunesse de la victime, la violence du crime perpétré, le portrait dépeint de Philippine par ceux qui la connaissaient et la côtoyaient ont entrainé une vague d'émotion et, parmi la communauté catholique, un élan de prière pour soutenir la famille de l'étudiante, elle-même croyante. Élevée dans une famille catholique avec ses cinq frères et sœurs, Philippine s’investissait dans la vie de la paroisse de Montigny-Voisins (Yvelines), notamment pour la messe des jeunes, et était membre des Guides et Scouts de France. "Elle est très active, très gentille et très proactive. Elle était toujours partante et disponible s’il y avait besoin de faire quoi que ce soit ou pour motiver les autres", a témoigné un des encadrants scouts auprès du Figaro. "C’était une très bonne élève qui aimait beaucoup lire. Elle était profondément gentille. Elle était douce et très discrète. Ce n’était pas quelqu'un d'extravagant. Elle passait du temps avec sa famille dès qu'elle le pouvait", complète encore une étudiante de son université.