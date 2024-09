Cette Église de Belgique qui jaillit là où on ne l’attend pas

Ce qui est certain, c’est que l’enthousiasme du petit royaume voisin en a surpris plus d’un : les 35.000 places pour la messe de dimanche parties en à peine deux heures, des foules de jeunes joyeuses font arrêter la voiture du pape qu’il descend saluer... sans voir apparaître des banderoles de pétitionnaires appelant à sa démission, ou que les plateaux de télés ne se remplissent de commentateurs « très catholiques » trop heureux de pouvoir en direct relativiser l’importance des paroles du Saint-Père lorsqu’il parle de justice et du droit des plus pauvres. Nous avons beau avoir en partage la même langue et bien des traits de culture, nous sommes manifestement différents dans notre manière de concevoir et l’Église et le témoignage de la foi.