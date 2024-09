Pourquoi sainte Thérèse n’est-elle pas fêtée le jour de sa mort ?

Un saint inscrit au martyrologe est généralement fêté "le jour de sa naissance au Ciel", c’est-à-dire le jour de sa mort sur terre, à quelques exceptions près : la date de mariage pour un couple (les époux Martin par exemple), la date du transfert des reliques (saint François de Sales) ou encore une date proche de la fête d’un autre saint pour témoigner du lien qui les unissait sur terre (saint Augustin et sa mère sainte Monique). Décédée de la tuberculose à l’âge de 24 ans le 30 septembre 1897, la fête de sainte Thérèse aurait "dû" être fixée ce jour-là. Cela eut été sans compter le fait que saint Jérôme, Père et docteur de l’Église, était déjà vénéré à cette date-là, de mémoire obligatoire qui plus est. C’est pourquoi la mémoire (obligatoire également) de sainte Thérèse a été fixée au jour le plus près de sa mort.