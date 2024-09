L’esprit visionnaire du prophète Habacuc

Le Livre qui porte son nom dans l’Ancien Testament débute par des visions de désolation et de désastres qui s’abattront sur le royaume de Juda, et Habacuc d’interroger le Seigneur : "Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent" (Ha 1,3). La vision se poursuit en détaillant le péril, à savoir les "Chaldéens", bras armé du Seigneur afin de punir son peuple impie… Mais qui sont ces "Chaldéens" ? Il s’agit d’un peuple de l’antique Mésopotamie dont le Livre de la Bible annonce la prochaine invasion du royaume de Juda. La vision d’Habacuc est sans équivoque : "Elle est terrible et redoutable ; c’est elle qui se donne son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus vifs que les loups du soir. Ses cavaliers bondissent, ils arrivent de loin, ses cavaliers, ils volent, comme un aigle qui fond sur sa proie. Tous, ils arrivent pour la violence, leurs faces tendues vers l’avant, tous ensemble ; ils ramassent les captifs comme du sable"(Ha 1,7-9). Nous sentons dans cette terrible description toute la perplexité du prophète qui se sent dépassé par ces évènements ; aussi, le Seigneur l’interroge-t-il à son tour en ces termes : "Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux supporter la vue de l’oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides, pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l’homme juste ?"…