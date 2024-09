Elle va être béatifiée, ils vont la veiller !

Pour rappel, c’est à Anne de Jésus que le Carmel déchaussé doit son expansion en France, d’abord à Paris, où elle est appelée par Pierre de Bérulle en 1604, puis à Pontoise et à Dijon, un an plus tard, avant de s'étendre en Belgique, où elle passera les 17 dernières années de sa vie. Toute rayonnante d’un amour zélé et absolu pour l’Époux divin, éprouvée par sa propre "nuit de la foi" et par les maladies, Anne de Jésus entre dans la vie le 4 mars 1621 après une longue existence de labeur au service de l’Église et du peuple de Dieu. Morte en odeur de sainteté, son procès en béatification s'ouvre la même année, avant de s'arrêter puis de reprendre à de nombreuses reprises. C’est le miracle de la guérison d’une des sœurs de sa communauté, infirme depuis des années, qui a servi de base à son procès en béatification. Le 14 décembre 2023, le pape François a reconnu les vertus héroïques de la vénérable Anne de Jésus et proclamera sa béatification ce dimanche 29 septembre 2024.