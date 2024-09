Dieu pardonne-t-il tout ?

Si la conscience des péchés commis est une étape essentielle dans le combat spirituel, son revers est parfois redoutable : la désespérance et la culpabilité. La foi chrétienne proclame pourtant un Dieu miséricordieux, qui ne se lasse pas de voir revenir vers lui les cœurs égarés. Un souci presque maternel, comme le souligne le prophète Isaïe : "Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas." (Is 49, 15).