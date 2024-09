Les Nations Unies ont adopté lundi 23 septembre un "Pacte pour l'avenir" dans lequel les dirigeants des nations signataires s'engagent, entre autres, à conduire différentes réformes et actions en faveur de la transition énergétique, la sécurité internationale ou la technologie. À cette occasion, le cardinal et secrétaire d'État du Saint-Siège Pietro Parolin a tenu à réaffirmer sa ferme opposition à la promotion de l'idéologie du genre et de l'avortement.