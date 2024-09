Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) pratiquées en France poursuit son inquiétante hausse en 2023. 243.623 avortements ont été pratiqués en France en 2023, soit 8.600 de plus en un an, révèle une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée ce mercredi 25 septembre. Dans le détail, en 2023, le taux de recours à l’IVG atteint 16,8 IVG pour 1.000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2023, contre 16,4 pour 1.000 en 2021 et 15,1 pour 1.000 en 2020. Entre 2022 et 2023, les taux de recours augmentent pour toutes les classes d'âge chez les femmes majeures, avec une hausse plus marquée pour les 20-34 ans, où les IVG restent les plus fréquentes.