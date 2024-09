Depuis l'intensification des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël, le Liban est sur le qui-vive, partagé entre angoisse et fatalisme. La guerre avait déjà fait son nid il y a plusieurs mois, au lendemain des attaques du Hamas contre les kibboutz israéliens. Mais elle demeurait localisée à la frontière Sud. Aujourd'hui, c'est Beyrouth qui est visée. Après avoir fait exploser les bipeurs et les talkies-walkies des membres du Hezbollah, Israël a entamé le ciblage des sites de ce mouvement islamiste chiite dans la partie sud de la capitale. Bilan de la première journée : 558 morts, dont 50 enfants et 94 femmes, et plus de 1.800 blessés. Et un pays tétanisé, qui semble attendre impuissant que son sort soit tranché par des belligérants externes. "C'est inacceptable", a martelé le pape François lors de l'audience générale de ce mercredi 25 septembre en condamnant les bombardements intenses sur le Liban tout en rappelant sa proximité avec le peuple libanais. Une proximité dont a plus que besoin la communauté chrétienne du pays qui vit aujourd'hui dans une angoisse décuplée.