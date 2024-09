Prions pour le nouveau gouvernement !

- Tu as noté, on nous a fait prier pour les chefs d’État. Tu y crois, toi ?

- Oh ! tu sais, la politique, je m’en fiche un peu. Que veux-tu faire ? Tant d’États dirigés par des gouvernements totalitaires, par des dictateurs, des vieillards malades ou des démocrates corrompus partout dans le monde. Que penser de ces élections soi-disant démocratiques qui reconduisent un président avec 97% des suffrages ? Et chez nous, notre pays qui se veut un modèle n’est pas mieux. Regarde, on a eu des élections et ensuite, rien. Le Premier ministre enfin nommé a monté une équipe de bric et de broc qui ne devrait pas tenir longtemps.

- Alors il est plutôt bon de prier pour eux ! Prier pour ceux qui nous gouvernent, c’est aussi prier pour les gouvernés…

- Oui et rien ne change, tout semble plutôt aller plus mal. Quel est notre avenir dans ce pays taxé et immobile, figé dans ses vieux démons ? Prier, prier, ça ne sert à rien : regarde, tout va de mal en pis ces dernières années.

- Au fait, tu t’impliques, tu votes, toi ?

- Non, ça sert à quoi ?