Jeanne, la Pucelle insaisissable

Après Marie-Antoinette, décapitée une seconde fois le 26 juillet à la télévision, c’est Jeanne d’Arc qui se prend un raccourci. Thomas Jolly, directeur artistique de Paris 2024, se demande dans Le Monde si l’héroïne n’était pas "une des plus grandes travesties de notre histoire". "N’a-t-elle pas été condamnée parce qu’elle était vêtue en homme ? Notre culture est faite de cette fluidité de genres", argue-il. Anachronisme ? Révisionnisme ? À ma connaissance, Jeanne d’Arc ne portait aucune cause dont peut se prévaloir Thomas Jolly et consorts. D’ailleurs, si "La Pucelle" avait été à la fois un martyr et un pionnier des "valeurs" que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (JO) a promues, il l’aurait sans doute choisie parmi les dix femmes militantes dont les statues composèrent le tableau "sororité".