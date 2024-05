Trois témoins non-catholiques de la sainteté de Jeanne d’Arc

Le martyrologe de l'Église catholique fixe la fête de sainte Jeanne d’Arc le 30 mai, date anniversaire de sa naissance au ciel. Pourquoi Jeanne est-elle sainte ? Ni pour sa cause, ni par ses voix, mais par sa configuration au Christ, comme l’ont défendu trois de ses admirateurs non catholiques, dont le frère Jean-Thomas de Beauregard rapporte le témoignage.

La sainteté n’est pas toujours là où on la croit. Jeanne d’Arc en est un exemple. Car Jeanne n’est pas sainte en raison de la cause qu’elle a défendu : un royaume de France d’où les Anglais auraient été boutés. Et Jeanne n’est pas sainte en raison des révélations mystiques qu’elle aurait eu — ses fameuses ” voix” —. Il est fort possible que sa cause ait été juste, et que ses voix aient été surnaturelles. Je suis d’ailleurs convaincu, et que sa cause était juste, et que ses voix étaient surnaturelles. Mais la sainteté de Jeanne n’est pas là.

À la barre, trois témoins

Pour témoigner en faveur de la sainteté de Jeanne, et puisque Jeanne est habituée des procès, j’appelle à la barre trois témoins : Jules Michelet, historien républicain anticlérical du XIXe siècle, Carl Dreyer, cinéaste danois protestant du XXe, et Leonard Cohen, poète et chanteur juif agnostique canadien du XXe. Sont-ils qualifiés pour témoigner en faveur de la sainteté de Jeanne ? Peut-être pas a priori. Mais Pilate ne l’était pas plus, pour écrire de Jésus qu’il était le roi des Juifs, ni le Grand-Prêtre, pour dire de Jésus qu’il fallait qu’il meure pour que le peuple soit sauvé. C’était pourtant vrai. L’Esprit saint inspire le charisme de la vérité à qui il veut, même à des crapules, ou à des hommes fort éloignés de l’Église. N’oublions jamais que l’ânesse de Balaam fut gratifiée du charisme de vérité.