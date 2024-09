“Je suis Laurence Garnier”

La classe bien-pensante a henni d’effroi. Libération, Le Monde et France info se sont mis un mouchoir sur le nez. Emmanuel Macron et son compère Alexis Kohler, champions autoproclamés de la liberté d’esprit, ont mis leur veto à cette nomination. Les deux apprentis sorciers de l’Élysée étaient prêts à admettre tout le monde comme ministre, mais une ancienne de La Manif pour tous (nous y étions quand même deux millions, je me souviens d’y avoir croisé des gens sérieux, un membre en exercice du Conseil constitutionnel venu incognito et même Antoine et Simone Veil, il n’y manquait que nos évêques), jamais ! Le binôme élyséen a tous les droits : absoudre les extrémistes de La France insoumise, promouvoir les intérêts électoraux du Rassemblement national, jouer avec la Constitution, réécrire l’Histoire, déconstruire les institutions, décider du bien et du mal, mais il y a un acte qu’il se refuse d’exercer, celui d’admettre la liberté de penser sur les sujets sociétaux. Nous voyons où cela les a conduits.