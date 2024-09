Les Belges se préparent à la venue du Pape

C’est aussi ce que témoigne Sofi Van Hussel, la responsable du festival Hope Happening, qui pendant deux jours, va accueillir plus de 5.000 jeunes pour un week-end de rencontres, de prières et d’enseignements, jusqu’à la messe finale. "Chez les jeunes, il y a aujourd’hui une profonde quête de sens, ce que la société est en train d’accepter et d’entendre. Cela se confirme avec l’incroyable mobilisation pour ce festival et cette venue du Pape. Il y a quatre mois, personne n’y croyait, et là nous avons des jeunes de tout le pays, Flamands et Wallons, heureux et impatients de vivre ensemble cet événement unique et d’écouter le message du Pape qui leur parle". Sophie se dit très portée par ce message d’espérance, et reste persuadée "qu’il découlera beaucoup de choses de cette visite pontificale, comme un renouveau, une renaissance".