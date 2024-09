Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus appelle les Douze et ils viennent (cf. Mc 9, 35). Si vous ne venez pas quand votre patron vous appelle, vous risquez des ennuis. Jésus les appelle parce qu’il savait qu’ils avaient discuté entre eux de savoir qui était le plus grand, et il fait venir un enfant, il en appelle un — Viens ! — parce que l’enfant vient quand il a confiance, il a naturellement confiance en Dieu, il vient quand il a besoin d’être nourri, instruit, protégé ou consolé : il se jette dans les bras de ses parents. L’esprit d’enfance est un esprit de confiance. Cette confiance dure-t-elle ? Oui, sauf si on s’est perdu ou qu’on n’a pas bonne conscience : voyez comment les disciples ont peur d’interroger Jésus sur sa Passion, voyez comme ils n’osent pas répondre quand il leur demande de quoi ils parlaient en chemin (cf. Mc 9, 33). Oser demander quand on ne comprend pas ; oser avouer quand on est gêné ou qu’on a honte. La confiance passe par la parole. La confiance suppose que les personnes parlent le langage de la confiance et de l’amour.