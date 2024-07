Si votre petit dernier a peur de sauter dans l'eau cet été, Banner, garçonnet américain de deux ans, a peut-être l'astuce imparable pour vous aider.

L’été semble enfin pointer le bout de son nez en France et les vacances scolaires arrivent. Les enfants débarrassés de l’école auront sans doute la joie de plonger dans l’eau, non sans quelque appréhension pour certains. Malgré les brassards et les bras tendus d’un papa ou d’une maman pour encourager à sauter, la peur peut vite prendre le dessus ! Pour la surmonter, le petit Banner, deux ans, a trouvé une astuce imparable : appeler le Seigneur à la rescousse. “Jesus, make me brave !”, “Jésus, rends-moi courageux !”, peut-on l’entendre crier dans une vidéo publiée sur Instagram, juste avant le grand saut.