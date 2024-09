D'une durée de deux ans, le chantier se divisera en trois parties comprenant la rénovation énergétique des bâtiments communautaires (cellules, salle de communauté, cloître…), la restauration de la chapelle Sainte-Croix, de sa crypte du XIIe siècle et du portail de l’ancienne église du couvent (XVIIe), tous classés aux Monuments historiques; et la construction d'un nouveau bâtiment destiné à la rencontre et à l’accueil. Cette dernière partie doit permettre de créer une sorte de tampon entre la vie de l'ermitage et les visites extérieures, garantissant aux frères franciscains leur vie de solitude et de prière tout en autorisant l'accueil et l'hospitalité. Ce chantier, estimé à environ deux millions d'euros, sera financé à hauteur de 70% par des dons, reçus via la Fondation des Monastères, et de 20% par les subventions publiques (DRAC et Région Bourgogne-Franche-Comté). Le reste sera à la charge de la Province franciscaine de France-Belgique, garante du projet.