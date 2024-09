Initialement publiée le 10 août sur le réseau social TikTok, la vidéo avait totalisé ces dernières heures plus de 200.000 vues mais a été supprimée depuis, ainsi que de nombreuses photos montrant le jeune homme en habit traditionnel et en armes. La paroisse Notre-Dame de la Major a porté plainte dès ce mardi 17 septembre, informe le père Didier Rocca, son curé. Les deux femmes qui apparaissent sur la vidéo, et qui ne comprennent pas l'arabe, ont été entendues par la police.