Les prophètes de la Bible : Sophonie

Le prophète Sophonie, à l’image des autres prophètes bibliques, suit en effet un schéma classique en énumérant très précisément tous les maux qui allaient s’abattre sur Juda et les idolâtres, aucun ne semble avoir été oublié : hurlements et clameurs des foules précéderont pillages des richesses impies, dévastations des maisons et récoltes, angoisses et tourments, obscurités, ténèbres et sombres nuées à tel point, précise la Bible, que "même le guerrier crie au secours !".