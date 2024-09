L’héroïsation de l’abbé Pierre, cet effet négatif du besoin d’admirer

Il faut donc aussi observer cette héroïsation, et non seulement les attitudes des autorités ecclésiales, publiques et caritatives et la psyché de l’abbé Grouès. Celui-ci cochait toutes les bonnes case au bon moment. Résistant et aumônier de la Marine, il était établi comme un héros de l’Occupation et de la Libération. Conservant son pseudonyme d’abbé Pierre, il investit le champ politique parmi la mouvance démocrate-chrétienne. Il rejoint une petite brochette de prêtres députés qui, plus ou moins avec la bénédiction de leur évêque, assure à l’Église une visibilité politique plus importante qu’avant 1939 et garantit symboliquement l’intégration du catholicisme aux vainqueurs de la guerre, malgré le soutien premier et durable à Vichy.