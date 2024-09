En Nouvelle-Calédonie, des “anges gardiens” pour les églises

Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est en proie à une des crises les plus importantes de son histoire. La réforme électorale annoncée par Paris a entraîné des destructions et des violences, et même plusieurs morts, qui se poursuivent. Et qui touchent notamment les édifices cultuels. Depuis le 16 juillet et l’anéantissement de l’église Saint-Louis, édifice de 1868, ce sont six églises qui ont été incendiées sur le "caillou".