Nouvelle-Zélande : la nouvelle reine des Maoris est catholique

Par le baptême de sa petite-fille, la défunte reine Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu a souhaité renforcer l’union des tribus maories de l’île du Nord et rapprocher le mouvement Kingitanga (monarchie maorie unifiée fondée en 1858) de l'Église catholique. Le christianisme, bien qu’en perte de vitesse, demeure la religion la plus répandue en Nouvelle-Zélande avec un peu plus de 47% de croyants, dont 12% de catholiques. Les Maoris, qui représentent environ un quart de la population néo-zélandaise, se sont approprié le christianisme dès les années 1830 sous l’effet de la domination britannique. 98% de ceux qui déclarent appartenir à une religion se disent chrétiens et rattachés aux Églises catholique, anglicane, presbytérienne, mormone ou méthodiste, indique le journal La Croix.