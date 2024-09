Mobilisation générale pour la nouvelle église saint Sauveur à Toulouse

Rassembler 885.000 euros en trois ans, qui eut cru cela possible ? Le père Norbert reconnait avoir été dubitatif au lancement du projet : "Je suis aujourd’hui étonné par tant de générosité, compte tenu de la conjoncture actuelle et du regard sévère posé sur l'Église". Et pourtant, ce mercredi 11 septembre, dans le quartier de Borderouge à Toulouse, paroissiens et habitants se réunissaient pour la bénédiction de la croix et de la cloche de leur future église, baptisée Saint-Sauveur.