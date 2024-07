Une file d’attente “spéciale bénédiction” !

Sur le parvis de l'église Saint-Sulpice, à Paris, nombreux sont ceux qui ont fait la queue le 29 juin pour recevoir la bénédiction des nouveaux prêtres du diocèse.

Drôle de manège que celui qui se joue sur le parvis de l’église Saint-Sulpice, à Paris : six files d’attentes se répartissent sur les pavés. Au bout, six jeunes prêtres revêtus de leurs chasubles rouges, couleur choisie pour l’ordination sacerdotale. Antoine, Côme, Jeimer, Louis-Marie, Vianney et Henri : tous sont devenus prêtres du diocèse de Paris ce samedi 29 juin, jour où l’Église catholique célèbre la fête des saints Pierre et Paul.