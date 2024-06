En 2024, 105 prêtres seront ordonnés selon la CEF (Conférence des évêques de France). Cela représente 19% de plus qu’en 2023. Parmi eux, 73 sont prêtres diocésains.





Une lueur d’espérance ? Après une forte chute en 2023, le nombre de prêtres ordonnés en France en 2024 progresse légèrement. Ils sont cette année 105 à être ordonnés. Parmi eux, 73 vont être prêtres diocésains, seize sont membres d’une congrégation et dix serviront dans une communauté. Deux autres serviront dans une société de vie apostolique et quatre prêtres sont ordonnés dans les Instituts Ecclesia Dei qui célèbrent la messe selon le missel antérieur au concile Vatican II.

La province de Marseille figure en tête de peloton, avec dix-neuf prêtres ordonnés dont neuf pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Paris suit de près avec seize nouveaux prêtres ordonnés dans les diocèses de Créteil (un), Versailles (trois), Nanterre (deux), Meaux (trois), Évry (un) et Paris (six). Cinq prêtres seront aussi ordonnés dans les diocèses d’Outre-Mer. Les provinces de Besançon, Clermont, Reims et Tours ne comptent quant à elles qu’un seul ordinand chacune.

Le dynamisme de la communauté Saint-Martin

Parmi les communautés, c’est, sans surprise, la communauté Saint-Martin qui compte le plus d’ordinands, avec neuf nouveaux prêtres. La communauté du Chemin-Neuf suit avec trois prêtres ordonnés, suivie des Fils Notre-Dame des Sept-Douleurs et de la communauté de l’Emmanuel qui comptent chacun deux nouveaux prêtres. Pour les sociétés de vie apostolique, trois prêtres seront ordonnés pour les Missions étrangères de Paris, un pour la Fraternité Saint-Pierre, un pour l’Institut du Bon Pasteur et deux pour l’Institut du Christ-Roi.

Chaque année, le gros des nouveaux prêtres sont ordonnés en juin, aux alentours de la fête de saints Pierre et saints Paul. Cette année, la plupart auront donc lieu le 23 juin, dimanche précédant la solennité des deux apôtres. Par l’ordination presbytérale, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal “qui le configure au Christ Prêtre pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête” ; il s’agit d’une marque définitive, au même titre que le baptême et la confirmation.