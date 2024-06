De nouveaux prêtres sur le chemin où Dieu appelle son Église

Les nouveaux prêtres ordonnés en ce mois de juin sont le signe que Dieu n’abandonne pas son Église. S’ils sont prêtres, estime le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille, c’est pour que sa volonté s’accomplisse en nous, et non la nôtre.

Entre la fête de saint Jean-Baptiste et celle de Pierre et Paul, de nombreux prêtres fêtent l’anniversaire de leur ordination. Une centaine de nouveaux visages apparaissent chaque année à cette même période dans les diocèses de France. Ils sont envoyés, ces jeunes ordonnés, dans des villes et des villages, comme ministres, c’est-à-dire serviteurs. Ils surgissent d’une société en profonde mutation et dans une Église qui en est toute bouleversée. Ils sont aussi pour une part la réponse à une prière, même si cette prière porte une prétention à un exaucement plus large qu’il ne l’est dans la réalité. Ce qui est une question que peu semblent avoir le courage de regarder en face mais qui ne cesse, quant à moi, de me tourmenter. C’est toujours dangereux lorsque l’on dit de vous que vous êtes comme “une réponse à une prière” : difficile de ne pas en tirer orgueil ou prétentions.

Prier “en vue de”

Ils sont le signe en tout cas, que si Dieu persiste à ne pas répondre comme nous le lui demandons, il ne nous abandonne pas pour autant. Même si, peut-être, il nous reproche de ne pas demander ce qui est juste et dans des termes adéquats.

Si on appelle des baptisés à devenir prêtres, c’est “en vue de” quelque chose.

Il y a une certitude : on n’appelle pas “en soi”. Si on appelle des baptisés à devenir prêtres, c’est “en vue de” quelque chose. Qu’est-ce qui motive notre demande ? Est-ce pour pouvoir “tenir le terrain”, pérenniser une présence la plus répandue possible ? Si nous souhaitons simplement cela, alors il y a fort à parier que la prière se perdra. Car tout simplement il ne s’agit pas d’une prière. La prière, c’est la demande intérieure et sincère que la volonté de Dieu puisse s’accomplir en moi. Encore faut-il aussi que je recherche à comprendre cette volonté avant d’exiger de Dieu qu’il se plie à la mienne…

Devenir le canal de sa présence

La Providence n’est pas une agence d’intérim où nous pourrions rechercher les profils qu’il nous faut pour répondre aux besoins que nous avons. La prière est le chemin où nos personnes sont invitées à avancer pour communier à notre Créateur : “Non pas ma volonté, Père, mais la tienne !” Dieu est toujours décevant quand nous le considérons comme notre prestataire. Il est bouleversant lorsque nous acceptons de devenir le canal de sa présence. Il serait sans doute judicieux qu’aux litanies habituelles on ajoute à la formule “donnez-nous de saints prêtres”, une phrase comme celle-ci qui clarifierait les choses pour chacun : “Afin qu’ils accompagnent ton Église sur le chemin où tu l’appelles.”

C’est le service du prêtre que de nourrir cette foi et de servir ceux qui l’accueille.

Le terme même de paroisse devrait nous aider à mieux comprendre cela : il évoque pour les premiers chrétiens, et Pierre le manifeste dans sa lettre (1P, 2), cette communauté qui, bien que vivant en un lieu donné, se définit comme “de passage sur une terre étrangère”. La communauté chrétienne sait bien au fond d’elle-même, et ce doit être le cœur de son Espérance, qu’elle n’a d’autre but que de manifester dans un monde par nature divisé et secoué, l’horizon de la paix et de la béatitude. C’est le service du prêtre que de nourrir cette foi et de servir ceux qui l’accueille.

Donnés pour nous aider à avancer

Nous sommes loin de l’entretien d’un patrimoine ou d’un immobilisme social. Le prêtre ne peut alors ni être gardien du temple ni administrateur-conservateur d’un système. La vie est par nature processus, changement, évolution. Tout ce qui ne change pas est en fait déjà mort : la liturgie le montre bien puisque notre manière de célébrer les sacrements n’a jamais été fixée définitivement mais toujours perméable aux transformations du monde, de l’histoire (la messe de l’an 900 était assez différente de celle de 1700, comme celle-ci de celle l’an 2000, sans parler de celle 2300 !).

Les prêtres qui nous sont donnés nous aident à ne pas mourir de faim et à nourrir notre cœur et notre intelligence pour continuer de vivre et donc d’avancer. Ne les empêchons pas d’être comme membre de ce peuple chrétien, capables de participer à leurs places à ce “demain” où Dieu invite son Église à être présent avec lui.