Prier pour les vocations, une mission à ne pas oublier

Quoi de mieux que de prier les saints, la Vierge Marie et le Seigneur de nous donner de bons missionnaires, qui nous conduisent ensuite et nous aident à cheminer vers la sainteté ? S’il paraît dans un premier temps aisé de le faire, prier pour les vocations s’avère en réalité très exigeant. Cela demande de la volonté, mais aussi de la discipline pour pouvoir intégrer un temps de prière dans son emploi du temps. Mais le jeu en vaut la chandelle car appeler des ouvriers pour la moisson représente l’étape essentielle pour la mission dans le monde.

Le chrétien est appelé à trouver sa vocation

Chaque chrétien est déterminé à trouver sa vocation, mais parfois ce n’est pas toujours évident de bien discerner. Comment bien sentir cet appel de Dieu à quitter certaines de ses habitudes pour devenir prêtre, religieux ou célibataire consacré ? Comment savoir que sa vocation est le mariage ? Aujourd’hui, la société peut parfois être une barrière qui empêche le baptisé de faire une introspection, de méditer et d’écouter la voix du Seigneur. Pour faire en sorte que Dieu touche les cœurs, c’est en partie par la prière qu’il faut agir. Et si vous désirez un jour partir en mission, rien de tel qu’un temps de prière pour les vocations pour discerner si vous-même êtes fait pour cette aventure.

Un chrétien est pleinement heureux s’il a percé ce mystère qui le relie à Dieu. Ainsi, il répond à son appel afin de savoir pourquoi il a été créé et devenir saint. Par exemple, la petite Thérèse savait au plus profond d’elle-même que son bonheur était dans la vie consacrée. Cette joie profonde qu’elle éprouvait dans la prière en rencontrant Jésus et en priant pour le monde était sa façon à elle de marcher vers la sainteté. Sa prière a été si fructueuse qu’elle est devenue la sainte patronne des missionnaires.

En priant pour les vocations, on permet à Dieu de venir toucher davantage les cœurs de nos frères et sœurs qui auront ce désir de donner leur vie d’une façon particulière. Cette mission est d’autant plus importante qu’elle permet également à celui qui la vit de trouver ou renforcer son appel. Prier pour les vocations, c’est aussi rendre grâce pour la personne que le Seigneur nous a appelés à devenir et souhaiter qu’il comble tout autant nos proches.

Un engagement qui porte ses fruits

Pour voir grandir la foi de l’Église, de nombreux saints nous guident dans cette mission qui ne doit pas être écartée. Plus les prières sont nombreuses et régulières, plus leur résonance est grande ! Pour accomplir cette forme d’apostolat, chacun est libre de choisir la façon avec laquelle il va s’adresser au Christ afin qu’il intercède pour nous. La prière de Jean Paul II pour les vocations est particulièrement édifiante et peut être récitée pour cette occasion. L’ancien pape polonais est une vraie source d’inspiration pour tous ceux qui cherchent leur chemin vers Dieu : il a su accueillir « ce don » qu’est l’appel et y répondre en devenant prêtre, malgré les dangers de la guerre et les menaces qui planaient au-dessus de lui.

Adressons-nous alors avec foi et confiance au Seigneur, pour faire germer dans le cœur de chaque baptisé la petite graine qui s’y trouve. Elle qui fait grandir cette soif de suivre le Christ par la voie qu’il nous appelle à emprunter, à destination du Ciel.

La prière de Jean Paul II pour les vocations