Samuel, juge et prophète à l’origine de la royauté en Israël

Le nom de Samuel demeure indissociable de l’instauration de la monarchie en Israël. Si ses fonctions de juge le mènent à des actions militaires et politiques, c’est surtout sa dimension prophétique qui s’impose à la lecture de la Bible…





Samuel, fils d’Elqana et d’Anne, se fait très tôt connaître dans l’histoire biblique par deux évènements déterminants : sa naissance miraculeuse et son appel divin. Concernant sa naissance, rappelons qu’Anne, sa mère, était stérile et se désolait de ne pouvoir donner un enfant à son mari Elqana qui avait également une autre femme nommée Peninna qui se moquait ouvertement de son infortune. Un jour, Anne confia sa peine au Seigneur en une prière demeurée célèbre (1 Sm 1,11) : “Seigneur de l’univers ! Si tu veux bien regarder l’humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m’oublier, et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête.”. Alors, Samuel naquit miraculeusement et fut consacré à Dieu, comme sa mère s’y était engagée…

L’autre trait préludant à la dimension prophétique de Samuel tient à son appel divin. Dans le temple du Seigneur alors qu’il reposait auprès de son maître Élie, par trois fois le jeune Samuel fut appelé par le Seigneur. Croyant initialement répondre à l’injonction du vieil Élie, Samuel reçut, en effet, directement du Seigneur l’annonce de sa mission future…

Domaine public

Juge et prophète

Samuel sera le dernier des Juges avant l’instauration de la royauté à laquelle il contribuera; une fonction qui consistait à la fois à mener des actions politiques et militaires contre les ennemis d’Israël – notamment les Philistins, mais également à juger les différends de son peuple. Ainsi, dès son plus jeune âge au sanctuaire de Silo, Samuel écartera les fils d’Élie jugés indignes par Dieu pour présider à la destinée du peuple d’Israël.

Par ailleurs, véritable chef de guerre d’Israël, Samuel subit cependant de nombreuses défaites, son peuple ayant péché contre le Seigneur à maintes reprises. La très précieuse Arche de Dieu fut ainsi prise et enlevée par les Philistins au désespoir général. Aussi, Samuel pria et intercéda pour Israël après que son peuple ait accepté de rejeter tous les cultes idolâtriques des Baals et Astartés. C’est alors que les Philistins furent vaincus et l’Arche récupérée, manifestant ainsi la gloire de Dieu.

À l’origine de la royauté

Le nom de Samuel reste également indissociable de l’instauration de la royauté en Israël. En effet, le récit biblique au Livre de Samuel rapporte qu’alors qu’il avait établi Juges ses propres fils qui n’étaient pas intègres et avaient une conduite impie, le peuple lui réclama de lui donner un roi, à l’image des peuples étrangers qui en étaient pourvus. Ce que lui confirma le Seigneur : “Écoute la voix du peuple en tout ce qu’ils te diront. Ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent : ils ne veulent pas que je règne sur eux. Tout comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d’Égypte jusqu’à aujourd’hui, m’abandonnant pour servir d’autres dieux, de même agissent-ils envers toi” (1 Sm 8,7-8). Samuel conférera ainsi l’onction royale à Saül qui deviendra alors le premier roi d’Israël, puis à David lorsque Saül se détournera des voies du Seigneur.

Cependant, Samuel restera, même âgé, un grand prophète dans le cœur du peuple d’Israël jusqu’à sa mort, et même bien après, Pierre et Paul l’évoquant comme étant celui qui aurait annoncé la venue du Christ.