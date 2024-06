En Égypte, une certaine amélioration de la liberté religieuse permet aux chrétiens d’engager de nouvelles constructions d’églises. Les édifices sortent de terre progressivement et chaque diocèse compte au moins un projet de chantier.

Après des années de persécution, les chrétiens d’Égypte semblent enfin connaître une accalmie. Dix ans après la chute du régime islamiste marqué par un pic de violence à l’encontre des coptes, l’état de la liberté religieuse s’est considérablement amélioré en quelques années. L’Égypte connaît même une vague de construction édifices religieux sans précédent, depuis que le gouvernement autorise depuis 2016 l’engagement des travaux de restauration et de construction d’églises. “Maintenant que le gouvernement a levé les obstacles à la construction de nouvelles églises, tous les diocèses ont des projets de construction”, affirme à l’AED Mgr Ibrahim Sidrak, patriarche catholique copte d’Alexandrie. “Les églises sont le cœur de nos communautés et sont difficiles d’accès pour de nombreux paroissiens”.

Ceux qui habitent loin doivent dépenser jusqu’à un quart de leur salaire pour pouvoir emmener leur famille en bus à l’église pour la messe dominicale. La construction de nouvelles églises est désormais d’ampleur nationale, alors que l’Égypte a lancé un plan d’urbanisation massif. Le 2 mars 2022, le président Abdel Fattah Al-Sissi avait même déclaré que “là où il y a une mosquée, il doit aussi avoir une église”. Selon les mesures mises en place, chaque ville nouvelle en Égypte devra obligatoirement être dotée d’une église. Une nouvelle encourageante pour la liberté religieuse, alors que la loi de 2016, fruit d’un compromis entre le gouvernement et les autorités coptes, avait été jugée discriminatoire et très critiquée par beaucoup de chrétiens.

Des menaces persistantes

Pour autant, cette situation ne doit pas masquer les menaces dont les chrétiens font encore l’objet en Égypte. Car l’application de la loi de 2016 est rendue difficile par la lourdeur administrative et les tensions sociales et religieuse. L’annonce de la construction de nouvelles églises est susceptible d’attirer des foules de musulmans en colère. Les 23 et 26 avril 2024, les villages chrétiens d’Al-Fawakher et d’Al-Koum, au sud du pays, ont été attaqués par des centaines de musulmans excédés par le projet de construction de bâtiments religieux. Tenues au courant des tensions, les forces de police ne seraient pas intervenues selon l’AED. Les islamistes et les Frères musulmans ne sont plus au pouvoir depuis 10 ans, mais conservent une influence dans certains parties du territoire. “Ce type de mouvement ne meurt jamais, mais le gouvernement actuel prend la menace très au sérieux et ne domine plus la société égyptienne”, note toutefois Mgr Ibrahim Sidrak. Selon le dernier rapport sur la liberté religieuse de l’AED, publié en 2023, l’Égypte demeure un pays où les chrétiens continuent de subir des menaces et des discriminations légales.