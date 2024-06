[HOMÉLIE] Dieu a créé l’homme pour passer du temps avec lui

Curé de la paroisse Notre-Dame de Tout-Remède en Pays de Landerneau, le père Erwan de Kermenguy commente les lectures du 12e dimanche ordinaire. Dieu a créé le monde pour l’homme et il a créé l’homme pour être avec lui, éternellement. Comprendre son amour créateur, c’est saisir la dignité de l’homme et vivre avec confiance dans les tempêtes.

Où est Jésus ? Il fait la sieste l’arrière du bateau, sur un coussin ! Alors que les vacances d’été approchent, cette scène nous est familière. Je ne suis pas sûr que sainte Anne soit bretonne, mais il est certain que Jésus, son petit-fils, se comporte comme un vrai parisien en vacances en Bretagne : il part faire du bateau avec des amis… et rapidement il fait la meilleure chose qu’il y a à faire sur un bateau, la sieste, à l’arrière sur un coussin. Est-ce bien sérieux ? Lui, le Sauveur du monde, fait la sieste… pendant que la tempête menace de faire couler la barque… et si vous êtes familiers de l’évangile, vous savez que la barque est l’image de l’Église. Que faut-il retenir de tout cela ? Que Dieu, le maître du monde, aime passer du temps avec l’homme ! Dieu a créé le monde pour l’homme et il a créé l’homme pour être avec lui, éternellement. Les lectures de ce dimanche nous invitent à redécouvrir que Dieu est Créateur de tout, maître du monde… et c’est en l’adorant que nous nous trouvons pleinement à notre juste place. Comprendre Dieu, c’est nous comprendre comme hommes, et c’est comprendre aussi notre vocation éternelle. Cet homme qui bronze à l’arrière du voilier, nous fait comprendre pourquoi le monde existe.

Adorer Dieu, créateur du monde

“Qui est-il celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent ?” (Mc 4, 41) À la question des apôtres, nous ne pouvons que répondre : il est le Fils de Dieu, il est le Fils de ce Dieu éternel qui dit à Job “c’est moi qui dit à la mer tu viendras jusqu’ici et tu n’iras pas plus loin” (Jb 38, 11). Avez-vous lu le livre de Job ? Peut-être pourriez-vous profiter de l’été pour vous plonger dans ce livre de sagesse du Moyen-Orient, où avec poésie l’homme cherche à comprendre le mystère du monde, mystère du bien et du mal, le sens de l’univers. Et c’est finalement en Dieu qu’il trouve sinon une réponse conceptuelle, du moins une réponse d’amour. Dieu est à l’origine de tout ce qui existe, nous redit le livre de Job. La force des éléments, la puissance de la vie, le sens de l’histoire, tout cela est dans les mains de Dieu. Et en retour, l’homme est invité à adorer Dieu. “Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce” disons-nous à chaque messe au début de la préface. On l’appelle préface, parce qu’on va se tenir face à Dieu. Et quand l’homme se tient face à Dieu, il est juste et bon de l’adorer.

Dieu a créé l’homme pour être avec lui, pour notre bonheur éternel. Et il a sculpté le monde pour nous, comme une chambre d’enfants, pour que nous puissions grandir en liberté et apprendre à aimer.

Profitez de l’été pour contempler le monde avec un regard admiratif… et passer de cette admiration du monde à l’adoration de Dieu ! Un de mes professeurs au séminaire disait : “Il faut regarder la pluie tomber.” (En Bretagne, même l’été, ce n’est pas difficile !) Il faut contempler le soleil et les nuages, accepter de perdre du temps dans la contemplation d’une fleur des champs ou écouter le chant des oiseaux. Aimons le monde, puisque Dieu l’a créé. Aimons la vie, puisque Dieu nous l’a donnée. Et que notre émerveillement devienne adoration du Créateur.

Découvrir la dignité de l’homme

Pourquoi Jésus dort-il dans la barque ? Pourquoi Dieu s’est-il fait homme pour venir dormir dans une barque ? Au passage, cela doit nous encourager sur le chemin des vacances à prendre du repos. Quand Dieu s’est fait homme pour sauver le monde… il commence par dormir sur un bateau. Or le mystère de l’homme s’éclaire à travers le mystère du Verbe incarné. Le Christ nous permet de comprendre qui nous sommes. L’adoration du Dieu créateur n’est pas seulement juste, elle est aussi bonne pour nous. “Vraiment il est juste et bon.” C’est bon parce que cela nous révèle à nous-mêmes. Dieu a créé le monde pour l’homme. Un ami me disait, au moment de son mariage : “Je rêve de faire un berceau en bois pour mon premier enfant, je voudrais passer des heures dans l’atelier à couper, raboter, sculpter pour façonner le berceau de mon enfant.” Voilà ce que Dieu fait pour nous ! Il y a 300 millions d’année, Dieu façonnait le granit dont nos églises et nos maisons sont construites. 125 millions d’années plus tard, Dieu façonnait la pierre dorée typique des constructions du Beaujolais. Il faudrait ajouter encore la structure de l’ADN, la course des astres… tout cela est comme le berceau que Dieu a façonné pour nous.

Pourquoi t’inquiéter de tes projets ? À un moment où l’autre ils disparaîtront. À un moment ou l’autre, la barque de ta vie prendra l’eau et il faudra bien passer par la mort.

Dieu a créé l’homme pour être avec lui, pour notre bonheur éternel. Et il a sculpté le monde pour nous, comme une chambre d’enfants, pour que nous puissions grandir en liberté et apprendre à aimer… apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous aimer nous-mêmes… et l’aimer, Lui, le Créateur de tout. Voilà l’étonnant mystère de l’origine du monde. Cela ne dévalue en rien les collections d’ouvrages scientifiques sur la préhistoire, l’évolution des espèces, la formation du cosmos et l’expansion de l’univers. Tout cela a été dessiné par Dieu pour nous. Et plus la science nous fait prendre conscience de la complexité de l’univers, plus nous mesurons l’amour immense de Dieu pour nous… et la dignité de toute personne humaine. Le vieillard sur son lit d’hôpital, le prisonnier dans sa cellule, celui qui est réduit en esclavage un peu partout dans le monde, la victime, le salaud… tous ont cette infinité dignité que Dieu depuis des millénaires façonne le monde pour eux.

Avoir confiance

C’est en prenant les choses à ce niveau-là que nous pouvons comprendre l’étonnante question de Jésus. “Pourquoi êtes-vous si craintifs ?” (Mc 4, 40.) La question est étonnante… ils sont en train de faire naufrage et Lui s’étonne qu’on le réveille. Nous aussi, comme les disciples, nous avons souvent l’impression que Jésus dort, alors que nous sommes en pleine tempête. Mais Jésus nous révèle qu’une seule chose compte : être avec Dieu. Notre vie n’existe que pour être avec Dieu, comme les disciples sont avec Jésus dans la barque. Pourquoi t’inquiéter de tes projets ? À un moment où l’autre ils disparaîtront. À un moment ou l’autre, la barque de ta vie prendra l’eau et il faudra bien passer par la mort. Et avant ta dernière heure, bien des fois, tu devras mourir à toi-même, à tes projets à tes idées. Mais une seule chose compte, être avec Dieu.

Que Dieu ne soit pas le grand oublié de nos vacances, lui qui est fidèle à nos côtés, dans nos épreuves comme dans nos joies.

“Le monde ancien s’en est allé”, écrit saint Paul. Il nous faut vivre en hommes nouveaux et que notre vie soit centrée sur le Christ. Il ne s’agit pas de relativiser nos combats et nos tempêtes. Si le Christ dort dans la barque, c’est parce qu’il fait confiance à Pierre pour conduire le bateau. À nous aussi, le Christ fait confiance pour mener la barque de son Église, à chacun de vous, à sa place sur la bateau, les uns à ramer, les autres au gouvernail, quelques-uns aussi dans la cambuse et l’un ou l’autre avec l’écope. Dieu nous fait confiance et il n’est pas absent de nos combats. Mais finalement pourquoi Dieu a-t-il trouvé si essentiel au salut du monde de venir dormir sur un coussin à l’arrière d’un bateau ? Pour la même raison qui fait que les hordes de Parisiens vont se ruer sur les marina bretonnes cet été… passer un bon moment avec des gens qu’on aime. On monte sur un bateau pour être ensemble. Et Dieu veut être avec nous, parce qu’il nous fait confiance. Lui le Maître du monde, il l’a remis entre nos mains… mais Il ne s’en éloigne pas pour autant.

Un temps de repos pour être renouvelé

Concluons avec ses mots de saint Ignace qui résument ce message : “L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme, et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme, et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé” (Principes et Fondements). Puisse cet été être un temps de repos pour vous, un temps où être renouvelé dans notre adoration de Dieu, en contemplant la grandeur de l’univers ou en savourant les joies toutes simples de la rencontre avec des amis. Que Dieu ne soit pas le grand oublié de nos vacances, lui qui est fidèle à nos côtés, dans nos épreuves comme dans nos joies.