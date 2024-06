Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris prépare sa réouverture en décembre 2024, le diocèse de Paris a annoncé la création d’une série de vêtements et d’ornements liturgiques conçus par Jean-Charles de Castelbajac.

Il avait marqué la génération JMJ. En 1997, ils étaient plus de 300.000 à s’être donné rendez-vous à Paris autour de Jean Paul II pour répondre à l’appel du Pape. Au cœur de la foule en liesse, la presse et la mémoire collective se souviennent de ces chasubles aux couleurs de l’arc-en-ciel, “la couleur de l’Église” selon leur créateur, Jean-Charles de Castelbajac. C’est encore une fois le diocèse de Paris qui a choisi l’artiste, familier des commandes liturgiques, pour dessiner les 700 vêtements liturgiques des cérémonies de réouverture de la cathédrale. C’est en s’inspirant cette fois de la croix glorieuse de Marc Couturier, située dans le chœur de Notre-Dame et épargnée durant l’incendie, que le styliste a imaginé “un rayonnement qui part de la croix avec des éclats de couleurs formant un fleuve de foi et d’espérance, rappelant la lumière des vitraux”.

“Un fleuve de foi et d’espérance”

“Sur une toile 100% écologique d’un blanc légèrement cassé, j’ai travaillé sur l’idée du rayonnement qui part de la croix, matérialisé par des éclats de couleurs formant un fleuve de foi et d’espérance, comme une sorte de pollinisation et rappelant la lumière colorée des vitraux”, a expliqué l’artiste. Les nouvelles chasubles, dalmatiques et étoles destinées à l’archevêques, aux évêques, aux diacres et aux prêtres présents lors de la messe de réouverture de la cathédrale, seront offertes au diocèse par le mécénat qui œuvre à la reconstruction de l’édifice. Celles-ci seront utilisées lors des grandes fêtes liturgiques, de la messe chrismale et des ordinations sacerdotales, avant que chaque paroisse de Paris n’en acquiert une pour manifester la communion qui unit la cathédrale et les églises du diocèse.

Le recteur de la cathédrale, Olivier Ribadeau Dumas, a salué “la noble simplicité à la hauteur de la beauté et de la sobriété de la cathédrale” des dessins de Jean-Charles de Castelbajac. Le choix du design contemporain, lui, n’est pas anodin et affirme la volonté du diocèse d’assoir la cathédrale en son époque : “cette initiative s’inscrit dans une volonté de marier la noble simplicité de la liturgie, la solennité de ce lieu emblématique et l’élan d’une création contemporaine”. Amoureux de la couleur vive, Jean-Charles de Castelbajac a une fois encore convoqué cette palette de couleur simples devenue sa signature : rouge, jaune, vert et bleu, comme un Mondrian dans une église, le vert en plus. “La couleur, enfant de la lumière, justifie le créateur, est omniprésente sur les chasubles blanches, en écho aux vitraux qui se reflètent sur les murs de la cathédrale, inspirantes […] pour une génération en quête de fraternité, de sens et de beauté.”

