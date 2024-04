Cinq ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, l’intérieur de la cathédrale, entièrement restauré, se révèle chaque jour un peu plus dans toute sa splendeur.

Quelle splendeur ! Le patient travail des centaines d’artisans d’art qui travaillent d’arrache-pied depuis des mois au cœur de Notre-Dame de Paris va bientôt pouvoir être admiré par le monde entier. Cinq ans après le terrible incendie qui a ravagé sa charpente et endommagé ses splendides décors gothiques, la cathédrale commence à se révéler dans toute sa splendeur pour les rares privilégiés qui peuvent y pénétrer, six mois avant sa réouverture.

À l’intérieur, le nettoyage des murs, vitraux, voûtes et décors est quasiment achevé, conférant à la cathédrale une luminosité inconnue de mémoire de vivant. L’orgue a retrouvé ses tuyaux et les chapelles latérales leurs décors. La pierre de la nef se colore désormais volontiers à chaque rayon de soleil sur les vitraux. Certaines des œuvres d’art les plus emblématiques de ce sanctuaire, témoin de la foi ardente de la France depuis des siècles, retrouvent leur éclat. L’heure approche pour les fidèles et les visiteurs de retrouver leur cathédrale. Petite visite de l’intérieur de Notre-Dame, en pleine restauration.

L’intérieur de Notre-Dame dans toute sa splendeur