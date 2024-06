Le dossier de l'enquête diocésaine de Chiara Corbella, mère de famille romaine morte à 28 ans pour sauver son fils, a été refermé ce vendredi 21 juin lors d'une cérémonie à Rome. Elle pourrait prochainement être reconnue vénérable, première grande étape avant la canonisation.

Après six ans de procédure, l’enquête ‘sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté et de signes’ de Chiara Corbella a été solennellement refermée en la basilique Saint-Jean-de-Latran ce vendredi. Malgré la chaleur caniculaire qui s’est abattue ces derniers jours sur Rome, des centaines de fidèles anonymes sont venus remplir, fait remarquable, un peu plus de la moitié de l’immense nef de la cathédrale du Pape.

Habituellement, ce genre de cérémonie juridique – il s’agit en effet d’une étape du procès en béatification – se voit attribuer une des salles fonctionnelles du dernier étage du vicariat. Mais la réputation de Chiara Corbella, cette jeune fille du peuple de Rome, morte à l’âge de 28 ans en 2012, semble avoir gagné les cœurs de beaucoup de Romains et poussé à se rabattre sur la basilique.

Ils étaient des centaines de fidèles à assister à la clôture du dossier d’enquête diocésaine pour la béatification de Chiara Corbella. Antoine Mekary | ALETEIA

Dans l’assemblée, quelques religieuses, des pèlerins égarés, mais surtout de très nombreuses familles, une présence particulièrement inhabituelle dans un pays comme l’Italie où la natalité atteint chaque année des abysses un peu plus inquiétants. La présence de dizaines de poussettes, de nombreux couples de tous âges entourés de leurs enfants, et un certain remue-ménage permanent orchestré par ces derniers étaient là pour témoigner d’une autre vision de la vie, celle de Chiara Corbella. Et parmi ces tribus parfois très nombreuses se trouvait, au premier rang, une famille monoparentale pas comme les autres, celle d’un père, Enrico, et de son fils de treize ans, Francesco. Il s’agissait du mari et du fils de Chiara. Elle aurait eu quarante ans cette année.

Chiara Corbella, Job au XXIe siècle

Chiara et Enrico se sont rencontrés lors d’un pèlerinage à Medjugorje, sont tombés amoureux, puis se sont mariés en 2008 à Assise. Ce couple particulièrement pieux, proche du Chemin néocatéchuménal, a ensuite connu la douleur de la perte prématurée de ses deux premiers enfants, Maria Grazia Letizia et Davide Giovanni, tous les deux atteints de malformations.

Ce chemin de croix que connaissent beaucoup de couples, ils l’ont affronté avec force et courage, n’hésitant pas à en témoigner pour venir en aide aux autres familles. Mais leur via doloris, comparée pendant la cérémonie aux malheurs bibliques de Job, ne s’est pas arrêtée là. Peu après être tombée enceinte de son troisième enfant, Chiara a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer. Comme pendant les deux premières grossesses, certains médecins, soucieux de la santé de la mère, ont proposé l’avortement au couple. Chiara s’y est opposée à nouveau. Elle a refusé catégoriquement une opération visant à soigner son cancer afin de ne pas mettre en danger son fils, malgré le risque de voir sa maladie progresser. Francesco a vu le jour en 2011, en parfaite santé.

Quand j’ai demandé à Chiara si la croix était vraiment douce, elle m’a répondu par l’affirmative.

Quatre jours après l’accouchement, Chiara a été opérée et a commencé une chimiothérapie intensive, mais il était déjà trop tard et elle est décédée un an plus tard, le 13 juin 2012. Le 16 juin, des milliers de personnes ayant appris cette histoire se sont pressées aux funérailles de la jeune mère.

L’horizon du ciel

Lors de la cérémonie de clôture de l’enquête, le vice-régent de Rome, Mgr Baldassare Reina, a rendu un vibrant hommage à “l’étrange joie” de Chiara, qui demeura souriante et heureuse, même dans son face à face avec la mort. “En notre temps, où l’homme semble limiter l’horizon de la vie au seul séjour terrestre, contingent au monde visible”, a souligné Mgr Reina, le témoignage de Chiara Corbella est particulièrement essentiel pour rappeler aux hommes “que leur horizon n’est pas la terre, mais le ciel”.

Mgr Baldassare Reina, a rendu un vibrant hommage à la jeune mère de famille. Antoine Mekary | ALETEIA

Invité à prendre la parole, le mari de la défunte, devant une assemblée visiblement émue, a enfin brièvement confié, un sourire rayonnant sur le visage, les deux “beautés” que lui a révélé son épouse au sommet de sa douleur : “celle d’un Dieu joyeux et doux”. “Quand j’ai demandé à Chiara si la Croix était vraiment douce, elle m’a répondu par l’affirmative”, a-t-il témoigné.

Cette courageuse mère de famille s’apprête désormais à être reconnue vénérable. Son “dossier”, solennellement scellé lors de la cérémonie, a été transmis au dicastère pour les Causes des saints qui déterminera si la jeune mère peut être reconnue par l’Église, en vertu de sa vie admirable, “vénérable”. Si c’est le cas, s’ouvre alors à sa cause l’étape suivante, celle de la béatification, puis celle de la canonisation.