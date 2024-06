Mieux que des cartes postales, les lettres florales du père Marie-Antoine de Lavaur

Quand il partait en mission ou en pèlerinage, le père Marie-Antoine de Lavaur ne manquait jamais de glisser une fleur dans les lettres qu’il adressait à ses proches.

Déclaré vénérable le 23 janvier 2020 par le pape François, le père Marie-Antoine de Lavaur (1825 – 1907), prêtre capucin appelé “l’Apôtre du Midi”, a consacré sa vie à convertir les âmes. À 30 ans, il fonde le couvent de la Côte-Pavée, à Toulouse. À 40, on le surnomme déjà “le Saint de Toulouse”. Prédicateur hors pair, fils spirituel de saint François d’Assise, amoureux de la Vierge Marie, il est à l’origine des premiers pèlerinages, des processions des malades et des retraites aux flambeaux à Lourdes.

Mais un aspect de sa personnalité demeure méconnu. En digne fils du Poverello, c’était un grand amoureux de la nature, dans laquelle il voyait l’œuvre de Dieu, doté de surcroît d’une âme de poète. Il avait en effet l’habitude, lorsqu’il partait en mission, en pèlerinage ou en retraite, de glisser dans les lettres qu’il envoyait à ses proches des fleurs ramassées au gré des lieux qu’il visitait.

Une signature de cœur

L’herbier du révérend père Marie-Antoine de Lavaur, récemment paru aux Éditions du Pech, publie les photos d’une soixantaine de fleurs séchées, méticuleusement collées et légendées. Il s’en est fallu de peu pour que cet herbier, témoin de la grande sensibilité du père de Lavaur, ne disparaisse ! Le 19 juillet 2016, une habitante de Lavaur offre à Didier-Marie Rivals, vauréen et fin connaisseur de “l’Apôtre du Midi”, un “herbier” provenant de la maison de l’abbé Joseph Périlié, neveu du père Marie-Antoine. Cet herbier avait été sauvé lors de la vente de sa maison en 1976. “Il n’a pas fallu un examen bien long pour reconnaître que les lieux et les dates indiqués sur chaque feuille correspondaient très exactement aux missions prêchées par le Révérend Père”, explique Didier-Marie Rivals.

Le père Marie-Antoine de Lavaur envoyait des fleurs à son neveu, et ce dernier les a consciencieusement classées dans un herbier. “Il aimait à envoyer des fleurs des lieux qu’il visitait”, y précise l’abbé Joseph Perilié. “Il cueille les fleurs avec tendresse, il en fait les messagères de cette partie de nos affections et de nos pensées si délicate et si subtile que la plume même est impuissante à la traduire ; il les colle avec soin dans un coin de sa lettre ; c’est sa signature de cœur”, souligne encore son neveu. Une habitude confirmée par son biographe, le père Ernest-Marie de Beaulieu : “Dans ses pèlerinages, il n’oublie aucun de ceux qu’il aime, il cueille pour eux une fleur et la leur envoie dans une lettre”.

Des lieux emblématiques

Il ne s’agit pas de fleurs cueillies au hasard. Elles proviennent de lieux qui revêtaient une importance particulière aux yeux du père Marie-Antoine. Certaines sont attachées à des lieux de pèlerinages, comme Lourdes ou la Salette, d’autres aux endroits où il était appelé pour prêcher, d’autres encore à la tombe de ses parents où il aimait se rendre lorsqu’il était de retour à Lavaur. Depuis la Terre sainte, le père Marie-Antoine écrit à son neveu et lui envoie des fleurs cueillies à Gethsémani : “Ce souvenir de mon pèlerinage à Jérusalem te redira bien éloquemment tout ce que te dit ma lettre. Fais-le encadrer et fais tous les jours ta méditation devant lui. Ces fleurs sont nées là où le Prêtre éternel a versé ses larmes de sang !”

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire lors de votre prochain voyage ! Les merveilles de la Création manifestent l’amour de Dieu pour les hommes. Au-delà de manifester une attention délicate, glisser une fleur dans une enveloppe, c’est aussi témoigner de l’amour de Dieu.