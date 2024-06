La Vierge de l’Île-de-Ré a retrouvé une toute nouvelle place

La statue de la Vierge de Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) a enfin trouvé domicile. Alors que le Conseil a ordonné son déboulonnage après plusieurs années de bataille judiciaire, la Vierge a été installée sur un terrain privé, à quelques mètres de son emplacement initial.

C’est le point final d’une histoire tumultueuse qui aura duré quatre ans. La statue de la Vierge de Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), retirée de l’espace public sur décision du Conseil d’État fin octobre 2023, a retrouvé sa place, à seulement quelques mètres de son emplacement initial. Grâce à la mobilisation de 400 donateurs qui ont réussi à récolter près de 28.000 euros, l’original de la statue a pu être installé dans la niche d’un mur adjacent, racheté par l’association “Préservation de la statue de la Vierge de La Flotte”.

Installée quelques mètres plus loin

Depuis quatre ans, le collectif se battait pour que la statue de la Vierge reste à son emplacement, situé sur la voie publique. En 2020, après un accident de voiture qui avait endommagé l’œuvre érigée en 1945, l’association La Libre Pensée 17 avait formé un recours devant le tribunal administratif pour retirer la statue. Selon elle, la présence de la statue sur un emplacement public portait atteinte à la laïcité et était contraire à la loi de 1905 qui garantit la séparation entre l’Église et l’État. Le tribunal ayant donné raison à La Libre Pensée 17, plusieurs pétitions ont été lancées et la commune a fait appel de la décision, avant de formuler un recours devant le Conseil d’État. N’ayant pas eu gain de cause, les défenseurs de la statue se sont battus pour qu’elle retrouve une digne place, sur un terrain privé cette fois-ci, mais bien visible près de son emplacement d’origine.