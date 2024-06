Après la reconnaissance d'un second miracle qui ouvre la voie à la canonisation de Carlo Acutis, sa mère, Antonia Salzano, a exprimé sa joie à Aleteia.





“Nous sommes heureux et nous nous réjouissons pour l’Église, car Carlo a de nombreux fidèles dans le monde entier, en particulier beaucoup de jeunes”, a déclaré Antonia Salzano à Aleteia. Le 23 mai, le Dicastère pour la cause des saints a annoncé qu’un deuxième miracle attribué à l’intercession de Carlo Acutis avait été reconnu. Le pape François devrait annoncer officiellement la date de sa canonisation le 1er juillet 2024.

Carlo Acutis, mort en 2006, est connu comme le saint patron d’Internet. Dès son plus jeune âge, il a démontré de grandes compétences informatiques qu’il a mises au service de l’évangélisation, en créant une exposition virtuelle sur les miracles eucharistiques. Il se rendait chaque jour à la messe et à l’adoration, plaçant l’Eucharistie au centre de sa vie. Béatifié à Assise en 2020, sa canonisation pourrait avoir lieu lors du Jubilé de 2025. “Tant qu’il n’y a pas de canonisation, le culte est limité. On ne peut pas construire d’églises en son honneur, par exemple. La canonisation facilitera grandement sa mission et son apostolat dans le monde”, a expliqué Antonia Salzano. Une mission importante, surtout auprès des jeunes, pour lesquels il a laissé un témoignage de vie exemplaire, dans la simplicité du quotidien. Pour Antonia, “Carlo transmet un message essentiel : l’importance des sacrements et de la sanctification dans la vie quotidienne”, mais il est aussi “un signe d’espérance, parce qu’il est un jeune d’aujourd’hui, ayant évolué dans le même monde, peuplé des mêmes dangers que connaissent tous les jeunes, comme la pornographie, l’alcool, la drogue.” Au milieu de ces écueils, Carlo est un exemple rassurant, puisqu’il a “su rester indemne sans tomber dans ces pièges”.

Le deuxième miracle

Le premier miracle attribué à Carlo Acutis, qui a conduit à sa béatification, est la guérison inexpliquée de Matheus, un enfant brésilien de 4 ans qui souffrait d’une malformation du pancréas et ne pouvait pas se nourrir correctement. Le second miracle concerne la guérison de Valeria, une jeune costaricaine de 21 ans, étudiante à Florence, qui avait subi un grave traumatisme crânien à la suite d’un accident de vélo, et se trouvait entre la vie et la mort. “La mère de la jeune fille est une femme de grande foi. Elle est venue à Assise pour prier toute la journée, agenouillée devant la tombe de Carlo. Le jour même, sa fille a miraculeusement retrouvé une activité vitale stable. Elle va maintenant très bien et va obtenir son diplôme”, a déclaré Antonia Salzano.

“Prions pour que Carlo continue d’intercéder pour nous et qu’il nous obtienne de nombreuses grâces, en particulier celle d’aimer Dieu comme il l’a fait”.







Outre ces deux miracles officiellement reconnus par l’Église, les parents de Carlo Acutis reçoivent des témoignages de possibles guérisons miraculeuses depuis le jour de ses funérailles. “Nous recevons chaque jour des documents relatant de possibles guérisons miraculeuses. Il y en a beaucoup. Certains sont même extraordinaires”, se réjouissent-ils. Depuis que le deuxième miracle a été officiellement reconnu, des milliers de fidèles attendent la date de la canonisation. “Prions pour que Carlo continue d’intercéder pour nous et qu’il nous obtienne de nombreuses grâces”, a conclu la mère du geek de Dieu, “en particulier celle d’aimer Dieu comme il l’a fait”.