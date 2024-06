Saint Joseph de Cupertino, saint Augustin, saint François de Sales…. Ces saints, qui sont aussi de puissants intercesseurs, sauront certainement inspirer les étudiants qui passent leurs examens… mais aussi leurs parents !





Passer des examens peut être une énorme source de stress pour les étudiants… et leurs parents ! Heureusement, il existe de nombreux saints vers lesquels se tourner lors de cette période délicate. S’il est bien sûr essentiel d’étudier et de se préparer, prier des saints est une manière de tout remettre entre les mains du Seigneur. Voici sept saints à invoquer pour obtenir leur puissante intercession pendant vos révisions et examens :

1

Saint Joseph de Cupertino



Saint Joseph de Cupertino (1603 – 1663) Wikipedia/ domaine public

Saint Joseph cherchait désespérément à devenir prêtre mais, faisant face à d’importantes difficultés d’apprentissage, les études au séminaire étaient pour lui un véritable combat. Heureusement, il n’a pas abandonné. Avec un petit coup de pouce du ciel, il a réussi à travailler dur et à valider toutes les étapes jusqu’à son ordination ! Pour les étudiants en difficulté dans leurs études et qui se sentent parfois dépassés, ce saint italien est l’intercesseur idéal.

2

Saint Thomas d’Aquin



Saint Thomas d’Aquin Zvonimir Atletic I Shutterstock

Théologien et philosophe renommé, saint Thomas d’Aquin est connu pour sa précision intellectuelle et sa quête de la vérité. Son amour de l’érudition et la rigueur de ses recherches en font un excellent modèle et intercesseur pour les étudiants confrontés aux défis académiques.

3

Sainte Catherine d’Alexandrie



Sainte Catherine d’Alexandrie @Wikipedia

Sainte Catherine était connue pour sa sagesse et son éloquence. Elle a défendu sa foi sans crainte devant les érudits et les dirigeants. Son courage face à l’opposition intellectuelle peut inciter les étudiants à rester fermes dans leurs croyances et convictions dans les moments difficiles, et à ne pas avoir peur de s’exprimer lors des examens oraux.

4

Saint Augustin d’Hippone



Saint Augustin était un écrivain et théologien prolifique dont les œuvres continuent de nourrir la pensée chrétienne. Son passage d’une vie de scepticisme intellectuel loin de Dieu à une foi profonde illustre le pouvoir transformateur de l’éducation et de la réflexion. Il est le saint idéal vers qui se tourner si vous manquez de motivation ou si vous êtes tenté de vous détourner de vos études pour sortir et vous divertir.

5

Sainte Thérèse d’Avila



Sainte Thérèse d’Avila Public Domain

Mystique et réformatrice, sainte Thérèse d’Avila a montré l’importance d’entretenir une vie de prière et de contemplation en parallèle des activités intellectuelles. Sa façon d’accorder spiritualité et réflexion rappelle aux étudiants de nourrir leur vie intérieure même pendant leurs études. Thérèse d’Avila peut encourager les étudiants à prendre du temps pour la contemplation au milieu de leurs révisions.

6

Saint Ignace de Loyola



Saint Ignace de Loyola Public domain, via Wikimedia Commons

Le fondateur des Jésuites a développé les Exercices spirituels afin d’aider les personnes à discerner la volonté de Dieu dans leur vie. Son exemple et sa capacité de discernement peuvent guider les étudiants dans leurs réflexions et dans la justesse de leurs choix malgré les pressions et les incertitudes. Cela peut être particulièrement utile lorsque les étudiants se sentent dépassés par toutes les matières qu’ils doivent maîtriser.

7

Saint François de Sales



Aurimages

Saint François de Sales, maître dans l’accompagnement spirituel, était connu pour sa sagesse pratique et sa gentillesse. Il peut encourager les étudiants à aborder leurs études avec patience, compassion et esprit de service envers les autres. À son image, vous pouvez aider ceux qui rencontrent des difficultés dans leur cursus, ou demander son intercession pour obtenir de l’aide concrète de la part d’autres étudiants !

Ce ne sont que sept exemples parmi une myriade de saints qui peuvent vous aider, grâce à leur puissante intercession, lors de vos révisions et le jour de vos examens ! Alors, n’hésitez pas à les invoquer pour bénéficier de leur soutien spirituel !