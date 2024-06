Quand aura lieu la canonisation de Carlo Acutis ?

Le pape François devrait annoncer la date de canonisation de Carlo Acutis le 1er juillet 2024 lors du consistoire "ordinaire" prévu ce jour-là.

Quand Carlo Acutis sera-t-il canonisé ? La reconnaissance d’un deuxième miracle attribué à l’intercession du “geek de Dieu” fin mai ouvrant la voie à sa canonisation a provoqué une onde de joie à travers le monde. Mais aussi une certaine impatience. Le Le pape François va présider un consistoire – une assemblée avec les cardinaux – pour valider la canonisation de futurs saints, le 1er juillet 2024, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 3 juin. Il devrait annoncer notamment la date de canonisation du jeune italien Carlo Acutis. Ce consistoire “ordinaire” et public aura lieu à 9h dans la salle du Consistoire du Vatican, précise le communiqué. Le Pape devrait y annoncer la date – en latin, selon la tradition – de diverses canonisations, qui pourraient avoir lieu à l’automne prochain.

Si la canonisation du laïc italien Carlo Acutis (1991–2006) passionné d’informatique, mort très jeune des suites d’une leucémie, est particulièrement attendue, d’autres canonisations sont attendues. Onze martyrs de Syrie devraient également être inscrits dans le catalogue des saints : il s’agit de huit frères franciscains espagnols et autrichien et trois laïcs maronites, Francis, Abdel Mooti et Raphaël Massabki, tués les 9 et 10 juillet 1860 à Damas lors de la révolte des milices druzes contre les populations chrétiennes du Liban et de Syrie. Les autres “bienheureux” dans l’attente de date de canonisation devraient être le prêtre italien Giuseppe Allamano (1851-1926) ; la religieuse canadienne Marie-Léonie Paradis (1840–1912) ; et la religieuse italienne Elena Guerra (1835-1914).

Pour mémoire, c’est aussi lors d’un consistoire ordinaire, entouré des cardinaux présents à Rome, que Benoît XVI avait annoncé sa renonciation – à la grande surprise de tous – le 11 février 2013.