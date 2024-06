Ce que l’Eucharistie provoque en chacun de nous

"Grâce à l’Eucharistie, nous devenons prophètes et bâtisseurs d’un monde nouveau", a déclaré le pape François à l’Angélus, en la solennité de la Fête-Dieu (Corpus Christi), le 2 juin 2024.

Aux milliers de pèlerins rassemblés sous leurs parapluies colorés sur la place Saint-Pierre, le pape François a rappelé qu’en ce 2 juin 2024, l’Église célébrait l’Eucharistie, c’est-à-dire le Christ qui se fait don dans l’hostie, comme il a partagé le pain lors de la Cène. “Grâce à l’Eucharistie, nous devenons prophètes et bâtisseurs d’un monde nouveau”, a-t-il affirmé. Et de reprendre en cette solennité de la Fête-Dieu (Corpus Christi) : la communion au Corps du Christ fait sortir de “la logique de la possession et de la consommation” et doit donc pousser les chrétiens “à faire de leur vie un don pour les autres”. Par l’Eucharistie, les fidèles apprennent à “rompre le pain de [leur] vie à la manière de Jésus“.

“Célébrer l’Eucharistie et manger ce Pain, comme nous le faisons surtout le dimanche, n’est pas un acte de culte détaché de la vie ou un simple moment de consolation personnelle”, a insisté le Pape, rappelant qu’il s’agit d’une communion. “La communion avec Lui nous rend capables de devenir nous aussi le pain rompu pour les autres, de partager ce que nous sommes”, a-t-il expliqué. François a souligné combien dans l’Eucharistie, les chrétiens doivent devenir ce qu’ils mangent, “devenir eucharistiques, c’est-à-dire des personnes qui ne vivent plus pour elles-mêmes”.

“Laissez-vous transformer par l’Eucharistie !”

La célébration de l’Eucharistie est “une rencontre avec Jésus ressuscité et, en même temps, une manière de nous ouvrir au monde comme Il nous l’a enseigné”, avait déjà affirmé le pape François en juillet 2023. Et d’assurer : “Elle nous donne le courage d’aller à la rencontre de l’autre, de sortir de nous-mêmes et de nous ouvrir avec amour aux autres”. “Laissez-vous transformer par l’Eucharistie !”

Fixée le 60e jour après Pâques, la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, appelée aussi Corpus Christi ou Fête-Dieu en France, est tombée cette année le 30 mai. Quand elle n’est pas un jour férié – comme dans certains cantons suisses -, elle est reportée au dimanche suivant, notamment dans plusieurs pays tels que la France, l’Italie et la Belgique. La Fête-Dieu trouve ses origines à Liège au XIIIe siècle, sous l’impulsion de sainte Julienne de Cornillon et de la bienheureuse Ève de Liège. Elle a été universalisée par le pape Urbain IV en 1264 après un miracle eucharistique survenu à Bolsena près de Rome l’année précédente.

