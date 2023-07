Dans son intention de prière du mois de juillet 2023, le pape François invite les croyants à se laisser transformer par l’Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne.

« Si vous quittez la messe de la même façon que vous y êtes entrés, c’est que quelque chose ne va pas », avertit le pape François dans sa vidéo d’intention de prière du mois de juillet, diffusée le 3 juillet 2023 par le Réseau mondial de prière du Pape. Pour le chef de l’Église catholique, « l’Eucharistie est la présence de Jésus. Elle est profondément transformatrice ». Ainsi, « chaque fois que nous participons à une Eucharistie, Jésus vient et Jésus nous donne la force d’aimer comme Il a aimé ».

La célébration de l’Eucharistie est « une rencontre avec Jésus ressuscité et, en même temps, une manière de nous ouvrir au monde comme Il nous l’a enseigné », insiste le pontife de 86 ans. Et d’assurer : « Elle nous donne le courage d’aller à la rencontre de l’autre, de sortir de nous-mêmes et de nous ouvrir avec amour aux autres ». « Laissez-vous transformer par l’Eucharistie », lance-t-il encore.

En conclusion, le pape François invite les baptisés à prier avec cette intention de prière tout le long du mois : « Prions afin que les catholiques mettent au centre de leur vie la célébration de l’Eucharistie qui transforme les relations humaines et ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs ».

En arrière-fond de ses paroles, la vidéo présente trois fidèles qui, en sortant de la messe, apportent l’Eucharistie à des personnes dans le besoin, à l’extérieur de l’église. Les scènes sont filmées dans la ville américaine de Détroit, où les fidèles sont engagés – avec tous les diocèses des États-Unis – dans un renouveau eucharistique pour « restaurer la compréhension et la dévotion à Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement », explique Mgr Allen H. Vigneron, archevêque du diocèse.

The Pope Video

« Combien de fois réduisons-nous la messe à un rituel, à l’homélie du prêtre ou à la communion ? », interroge le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau mondial de prière du pape, dans un commentaire de la vidéo. « Lorsque nous nous laissons transformer par Jésus-Christ dans l’Eucharistie, nous assimilons son mode de vie et nous souhaitons partager sa mission de compassion pour le monde », souligne-t-il.

Découvrez aussi les pensées de grands saints sur l’Eucharistie :