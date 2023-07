Dans la mesure où toute prière est action de grâce envers Dieu, la prière est Eucharistie, puisque le mot « Eucharistie » signifie action de grâces.

Cette action de grâce est importante à répéter et à mettre en œuvre régulièrement. Qu’il est bon pour le cœur de l’homme que de prier souvent en présence du Saint-Sacrement ! Si vous ne savez pas quoi faire pendant l’adoration eucharistique, vous pouvez prier avec des paroles inspirées de la belle exhortation apostolique Sacramentum Caritatisdu pape Benoît XVI [2007].

Dans l’Eucharistie, le Fils de Dieu vient à ma rencontre et désire s’unir à moi.

Le Christ me nourrit en m’unissant à lui, « il m’attire en lui ».

Le Seigneur vient à ma rencontre, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, se faisant mon compagnon de route.

Ma nature blessée s’égarerait si elle ne pouvait déjà éprouver quelque chose du futur épanouissement. Nous trouvons cela dans l’Eucharistie.

Le mystère de l’Eucharistie contient une puissance divine qui en fait le principe d’une nouvelle vie en nous. Seigneur Jésus, laisse-moi expérimenter cette nouvelle vie !

L’Eucharistie rend possible, jour après jour, la transfiguration constante de ceux qui croient. Que ma vie reflète de plus en plus l’image du Fils de Dieu.

La nouveauté radicale apportée par Jésus dans l’Eucharistie touche tous les aspects de notre existence. Seigneur Jésus, laisse la grâce de l’Eucharistie atteindre mes défis et mes combats les plus éprouvants.

Seigneur Jésus, que l’Eucharistie me donne la force morale pour soutenir une vie de liberté authentique vécue pour Dieu.

Le mémorial de l’Eucharistie me rappelle que chacun de nous, uni à Jésus, est appelé à être le pain rompu pour la vie du monde.

Que le Don de l’Eucharistie donne un nouvel élan à ma vie et m’engage à devenir un témoin d’amour.

Que le sacrement de l’Eucharistie m’encourage à tout faire pour la gloire de Dieu.

Pour clôturer un temps d’adoration eucharistique, il est beau aussi de méditer sur ces paroles de l’auteur catholique François Mauriac :

L’Eucharistie est ce qu’il y a de plus réel au monde. Celui qui prononce une fois cette affirmation ne pourra plus s’abstenir de communier, alors qu’autrefois il ne pouvait pas s’abstenir de commettre le péché. Ceux qui sont tourmentés par le doute, par l’angoisse, par les troubles de l’âme et de la chair, au milieu des pires perturbations de l’esprit et de l’âme, seront en sécurité tant qu’ils resteront dignes de s’asseoir au banquet, préparé pour soulager toutes misères. Ce n’est pas quand tout semble perdu qu’il faut abandonner l’Hostie. Au contraire, c’est quand tout semble perdu et, si l’état de grâce est maintenu ou retrouvé, qu’il faut se nourrir de l’Hostie et s’appuyer sur les promesses solennelles et réitérées du Seigneur. L’Eucharistie n’a jamais déçu ceux qui lui sont restés fidèles à travers toutes les vicissitudes. Le Christ n’est jamais le premier à nous quitter.