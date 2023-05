Les prières sont-elles toujours entendues ?

Pratiquée quotidiennement, la prière peut rapidement opérer un changement si grand dans une vie que celle-ci semble soudainement transformée.





L’homme prie et prie, mais parfois les réponses à ses prières semblent très longues à venir… quand elles viennent. Pourquoi les prières semblent-elles parfois ne pas être entendues ni prises en compte ?

D’un côté, il ne faut pas s’étonner. Dans ses paraboles sur la prière, le Seigneur met en valeur la persévérance de l’ami qui vient demander tard dans la nuit ce dont il a besoin (Lc 11, 5-13), et la ténacité de la veuve qui demande justice devant le juge réfractaire (Lc 18, 1-8). Dans l’histoire de l’Église, quelques exemples de saints vont dans ce même sens, comme sainte Monique qui a prié pendant 17 ans pour la conversion de son fils Augustin.

Le but de la prière n’est pas « d’obtenir des choses », mais de grandir dans l’intimité et l’union avec Dieu. La prière est un processus de purification et de transformation intérieure : plus l’homme prie, plus il change. Ainsi, Dieu peut tirer un grand bien d’une prière apparemment infructueuse : en continuant à prier, l’homme s’approche toujours davantage de Lui.

Un maître spirituel du IVe siècle, Évagre le Pontique, conseille :

Ne vous affligez pas si vous ne recevez pas immédiatement de Dieu ce que vous demandez. Il souhaite vous donner quelque chose de mieux – vous faire persévérer dans votre prière. Car quoi de mieux que de jouir de l’Amour de Dieu et d’être en communion avec Lui ?

La persévérance dans la prière permet de savoir ce à quoi l’âme aspire, et elle augmente la capacité à recevoir toutes les grâces que Dieu veut lui accorder. Après que les prières de sa mère ont été exaucées, saint Augustin écrit :

« Notre Seigneur et notre Dieu veut que nous exercions notre désir par nos prières, afin que nous puissions recevoir ce qu’Il se prépare à nous donner. Son don est vraiment très grand, mais notre capacité est trop petite et limitée pour le recevoir. C’est pourquoi l’Écriture nous dit : “Élargissez votre cœur” ».

La volonté de persévérer dans la prière transforme même les aspects les plus difficiles de notre personnalité. Comme l’a observé le dominicain espagnol et vénérable Louis de Grenade (XVIe siècle), « il est souvent remarquable de voir le changement spectaculaire qui se produit lorsqu’une personne commence à pratiquer la prière sérieusement et fidèlement. Une personne peut être désemparée, colérique, déprimée ou indifférente, mais même après une période relativement courte dans la pratique quotidienne de la prière, le changement peut être si grand qu’elle semble être une personne différente. »

Le Seigneur entend toujours les demandes, mais Il souhaite parfois que l’homme persévère dans la prière, parce que c’est dans cette attente qu’Il peut le transformer, le faire grandir dans la communion avec Lui et le faire jouir de son Amour.

