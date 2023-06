La prière la plus courte et la plus puissante

Le "Gloire au Père", qui marque la doxologie et clôture chaque dizaine du chapelet, est une prière puissante permettant de rendre gloire à la sainte Trinité.

L’une des prières les plus courtes mais les plus puissantes que nous puissions réciter est le traditionnel « Gloire au Père » :

« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,

maintenant et toujours,

dans les siècles des siècles.

Amen. »

Que faisons-nous lorsque nous récitons cette prière ? Le Catéchisme de l’Eglise catholique indique : « La gloire de Dieu c’est que se réalise cette manifestation et cette communication de sa bonté en vue desquelles le monde a été créé ». (CEC 294). Lorsque nous prions Gloire à Dieu, nous acclamons notre expérience de la bonté de Dieu si généreusement partagée. Le cardinal Raneiro Cantalamessa rappelle que la gloire de Dieu n’est rien d’autre que celle d’aimer les gens gratuitement. En même temps, il nous rappelle que « le péché fondamental est le refus de glorifier Dieu. En refusant de glorifier Dieu, l’être humain est privé de la gloire de Dieu ».

Gloire au Père

En disant « Gloire au Père », nous glorifions Dieu en raison de son amour pour nous. Nous glorifions le Père lorsque nous reconnaissons que le Père connaît le pire de nous, mais qu’il utilise cette connaissance pour nous aimer encore plus, car nous avons besoin qu’il nous aime davantage comme ses enfants. Glorifier le Père, c’est louer le refus du Père de devenir fataliste face à nos échecs. Glorifier le Père, c’est proclamer que nous sommes aimés simplement parce que nous lui appartenons. Prier Gloire au Père, c’est demander la grâce de se donner, comme Jésus, au Père dans l’obéissance totale à sa volonté.

Gloire au Fils

En disant « Gloire au Fils », nous entendons, comme le chante la liturgie byzantine, « Gloire à la présence active de ta providence dans nos vies, ô Christ notre Roi : par elle, tu as opéré le salut pour tous ». Mgr Massimo Camisasca note que « nous glorifions Dieu en nous laissant entraîner dans l’acte d’amour qui a été accompli sur la croix ». Comme le déclare saint Ambroise : « Je ne me glorifierai pas parce que j’ai été racheté. Je ne me glorifierai pas parce que je suis exempt de péchés, mais parce que les péchés m’ont été pardonnés. Je ne me glorifierai pas parce que je suis utile ou parce que quelqu’un m’est utile, mais parce que Christ est mon avocat auprès du Père, parce que le sang de Christ a été versé pour moi. » Nous glorifions l’amitié du Fils de Dieu avec nous ! Nous glorifions la Présence Réelle indéfectible du Fils !

Gloire au Saint-Esprit

En disant « Gloire au Saint-Esprit », nous implorons la Troisième Personne de la Sainte Trinité de venir dans notre cœur et de prendre possession de notre être. Car nous sommes conscients du fait que nous pouvons être enclins à ne pas être spirituels – au lieu de cela, nous sommes souvent charnels, mondains, vénaux, matérialistes… égocentriques au lieu d’être dirigés vers les autres.

Celui qui glorifie Dieu va à lui avec sa faiblesse, son indignité, son impuissance, son péché. C’est lorsque nous nous donnons à Dieu dans ces moments-là, que nous le glorifions le plus. Parce qu’alors nous dépendons de lui pour tout, sans aucune illusion sur notre propre « bonté ». Nous glorifions Dieu à travers notre prise de conscience de notre dépendance envers Dieu et nous implorons une transformation continue.

