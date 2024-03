L’Eucharistie, source de renouveau

La meilleure façon de donner un sens à l’existence est de passer par le mystère de l'Eucharistie.

Un texte incontournable pour approfondir le sens de la Sainte Eucharistie est l’exhortation apostoliqueSacramentum Caritatis(Le sacrement de la charité) du pape Benoît XVI. Publié en 2007, cet ouvrage très convaincant met en évidence le lien important entre la Très Sainte Eucharistie et les différentes facettes de la vie de l’homme.

Le meilleur moyen de donner un sens à la vie, en particulier dans tous les défis et les épreuves qu’elle fait traverser, est de méditer le mystère de l’Eucharistie. En effet, comme l’affirme l’exhortation, il n’y a rien d’authentiquement humain qui ne trouve dans le sacrement de l’Eucharistie la forme dont il a besoin pour être vécu pleinement. Dans l’Eucharistie, Jésus-Christ fait émerger une nouveauté radicale qui imprègne tous les aspects de l’existence de l’homme. L’Eucharistie est une base solide pour l’homme, un roc sur lequel il peut compter dans l’épreuve.

Si vous avez des doutes ou des questions sur votre union avec Jésus-Christ, il vous suffit de regarder l’Eucharistie.

Comme l’affirme Benoît XVI, dans le sacrement de l’Eucharistie, le Seigneur va à la rencontre de l’homme et devient son compagnon de route. Si vous avez des doutes ou des questions sur votre union avec Jésus-Christ, il vous suffit de regarder l’Eucharistie, car c’est là qu’Il montre l’alliance qu’il a voulu établir entre Lui et chaque homme. Dans l’Eucharistie, le Fils de Dieu vient retrouver l’homme et lui montre son désir de ne faire qu’un avec lui. Le mystère de l’Eucharistie contient une puissance innée et inédite : celle d’être le principe d’une vie nouvelle et donc source d’un renouveau.