Morphologie, couleurs, matières… Comment mettre en valeur sa beauté ?

Connaître sa morphologie, découvrir sa palette de couleurs, s’intéresser aux matières… Voici quelques conseils pour trouver les vêtements qui conviennent le mieux à votre corps, permettant ainsi de faire rayonner votre beauté.





Chaque femme naît avec une beauté extérieure unique. Son corps est à la fois un don de Dieu et le temple de l’Esprit saint (1 Co 6,19). Toutefois, si cette beauté extérieure n’est pas nourrie par une beauté intérieure, elle reste froide et superficielle. La femme est appelée à cultiver sa vie intérieure et à façonner son caractère avec des vertus, afin de faire rayonner cette lumière profonde vers l’extérieur. C’est pourquoi il est essentiel d’honorer son corps en choisissant des vêtements qui mettent en valeur sa beauté, sans tomber dans la vanité, mais plutôt pour rendre gloire à Dieu pour ce corps qu’il nous a donné.

Les vêtements, qui sont un langage non verbal, offrent à la femme un espace de créativité, lui permettant d’exprimer ses goûts et sa personnalité. Faire attention à ce qu’elle porte, c’est aussi une façon pour elle d’avoir un regard bienveillant sur elle-même, l’aidant à se sentir confiante et à l’aise dans sa relation avec les autres. C’est également une manière de respecter son corps, de se sentir plus féminine et de glorifier Dieu. Voici alors quelques astuces pratiques pour aider les femmes à trouver les vêtements qui conviennent le mieux à leur corps, leur permettant d’exprimer leur singularité.

1

connaitre sa morphologie



« Chaque femme est différente. Il est donc important de connaître sa silhouette et de pouvoir mettre en valeur ses atouts naturels », explique Ludovine de Reboul, jeune créatrice de la marque de prêt-à-porter fémininPantaïa. En effet, en identifiant votre type de morphologie parmi les six catégories – V, O, 8, X, H, A – vous pourrez sélectionner des tenues qui équilibrent harmonieusement votre silhouette, pour vous sentir plus à l’aise et faire rayonner davantage votre beauté.

2

DÉCOUVRIR SA PALETTE DE COULEURS



Chaque femme a une palette de couleur qui la met davantage en valeur : ce sont des couleurs qui l’illuminent, qui rehaussent le teint, qui s’harmonisent avec ses couleurs naturelles et qui mettent en relief sa beauté. Ces palettes peuvent être divisées en quatre saisons : les saisons froides et argentées (été et hiver) et les saisons chaudes et dorées (printemps et automne). Lorsqu’on fait un test de colorimétrie, on peut se demander si les couleurs d’une saison s’harmonisent avec son visage plus que d’autres. Il n’est pas toujours évident toutefois d’identifier sa palette et demander conseil à une conseillère en image peut se révéler très utile, en plus d’être une expérience enrichissante.

3

S’INTÉRESSER AUX MATIÈRES



Pour découvrir les vêtements qui respectent le plus votre corps, il est bon de s’intéresser également aux matières. Chaque femme a des tissus qui vont accompagner son corps plus que d’autres. Il existe une variété de matières, des plus aériennes comme le voile de coton, et la gaze, aux tissus fluides comme le jersey et la soie, en passant par les tissus plus denses comme le velours, la laine et la flanelle, ainsi que les matières plus brillantes comme la soie sauvage, la dentelle et le taffetas. En posant un tissu contre sa peau, une femme peut déterminer si son corps l’accueille ou le rejette et si elle se sent à l’aise ou si elle est inconfortable. En portant attention à ces sensations, elle peut sélectionner des vêtements qui la respectent davantage et la mettent plus en valeur.

4

CHOISIR LA PUDEUR



En sélectionnant ses tenues, il est important de se poser la question de la pudeur. Pourquoi ne pas se demander ce que dirait la Vierge Marie si elle se tenait à nos côtés ? Pour Ludovine de Reboul, « il faut être belle et en même temps ne pas trop dévoiler et rester pudique, par respect des yeux de l’autre ». Il est bon en effet de trouver un sain équilibre pour rester modeste tout en respectant ses formes féminines, mettre en valeur sa beauté et glorifier le Seigneur.